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Чоловічки Зеленського помстилися Ірині Геращенко за «зелених чоловічків»

Комітет з питань регламенту ВР рекомендував Раді позбавити співголову фракції «Європейська солідарність» Ірину Геращенко права участі у п'яти пленарних засіданнях парламенту.


Про це повідомила Українська правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що таке рішення ухвалила більшість (шестеро проти п’ятьох) членів комітету.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Араханія звернувся із заявою до комітету, у якій попросив відреагувати на «неетичні висловлювання» Геращенко.

Нардеп від «Європейської солідарності» Микола Княжицький написав у Facebook наступне: «Сьогодні 6 «слуг народу» у регламентному комітеті позбавили права співголову фракції Європейська Солідарність відвідувати пленарні засідання. Їх образило те, що Ірина критикувала зелених чоловічків. Вона не називала імен, назв, просто висловлювала власну думку. Це свинство і диктатура влади. Я тепер у кожному виступі згадуватиму зелених чоловічків і ганьбитиму їх».

Нагадаємо, що у вівторок, 10 вересня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект про зміни до регламенту, яким пропонується обмежити індивідуальну ініціативу народних депутатів реєструвати проект постанови про скасування прийнятого парламентом рішення.

Законопроект розкритикувала парламентська опозиція, яка заявила про порушення процедури розгляду.

Зокрема, Ірина Геращенко заявила: «Друзі, ви знаєте, 5 років тому «зеленые человечки» захопили Крим, зараз «зеленые человечки» захоплюють український парламент. І насправді повністю його перекреслюють… Верховна Рада незалежної України перетворюється на парламент АРК Крим».

Після чого нардепи фракції «Слуга народу» почали скандувати «Вибачення!».


"ОБКОМ"

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12 Сентября 2019 15:53

 

 

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