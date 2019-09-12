Заява Авакова про відставку – це лише заява у стилі Богдана

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував інформацію про його відставку.

«У цього президента моя заява про відставку буде завжди на столі», — повідомив міністр виданню theБабель.

Увечері 11 вересня у соцмережах з’явилися повідомлення про відставку Авакова.

Нагадаємо: 1 серпня джерело в ОПУ повідомило, що глава ОПУ Андрій Богдан написав заяву про відставку. Проте на заяві не було ані дати, ані підпису, а формулювання було таким: «Прошу звільнити мене за власним бажанням з моменту бажання».

Пізніше Зеленський підтвердив, що Богдан справді написав заяву про відставку. Але він її не підписував . Він також розповів, що його команда домовилася від самого початку написати заяви про звільнення.