«Народний слуга» Коломойського відбиратиме незалежних членів наглядових рад держбанків

Учора комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв рішення делегувати нового представника до конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад державних банків — нардепа від «Слуги народу» Олександра Дубинського.

Про це у Facebook повідомив нардеп попереднього скликання Павло Різаненко, інформує НВ Бізнес.

«Це рішення прийнято майже одноголосно — за проголосували всі присутні члени комітету окрім представниці Батьківщини, яка утрималася», — написав він.

Відповідна конкурсна комісія складається з 5 представників (3 від КМУ, 1 від президента і 1 від профільного комітету ВРУ) і обирає по 6 незалежних членів наглядових рад трьох державних банків (ПриватБанк, Ощадбанк і Укрексімбанк).

Олександр Дубинський — колишній журналіст каналу Коломойського «1+1», який працював у програмах «Гроші» і «Українські сенсації», відеоблогер.