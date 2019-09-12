Організатор концертів «Кварталу» не затримався на посаді голови Служби зовнішньої розвідки: Бухарєв повернувся до лав СБУ для боротьби з корупцією

Зеленський призначив Владислава Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі Зеленського, повідомляє РБК-Україна.

Разом з тим Бухарєв стає начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

«Призначити Бухарєва Владислава Вікторовича першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України», - йдеться в указі.

Також на сайті ОПУ опублікували указ Зеленського про звільнення Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

Від «Обкому»: Нагадаємо, що у березні 2014 році Бухарєв вже був призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Проте у жовтні 2014 року він був обраний народним депутатом.

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