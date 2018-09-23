Доба ООС: без втрат

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У ранковому зведенні на 07:00 23 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою.

Російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому п'ять разів ворог застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Шуми, Новоселівка Друга, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку поблизу Новолуганського та на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Гнутове. Міномети 120-го калібру противник застосував також на Приазов'ї, обстрілявши позиції підрозділів українських військ біля Широкиного. Вогневий наліт із застосуванням мінометів обох калібрів окупантами був здійснений на Маріупольському напрямку по опорному пункту наших військ поблизу Лебединського. Також по захисниках Лебединського та Гнутового російсько-окупаційні війська застосували озброєння бойових машин піхоти.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби 7 окупантів поранено.

Від початку доби ворог із мінометів 82-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вже 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Шумів, Майорська та Гнутового. Два обстріли – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Втрат серед наших захисників немає».


"ОБКОМ"

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23 Сентября 2018 08:30

 

 

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