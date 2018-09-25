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Доба ООС: 27 обстрілів, втрат немає

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У ранковому зведенні на 07:00 25 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 24 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Світлодарськ, Зайцеве, Південне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Гнутове. Міномети 120-го калібру противник застосував поблизу Південного, що на Горлівському напрямку. По опорному пункту наших військ біля Кримського на Луганському напрямку ворог відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу. А по захисниках Водяного російсько-окупаційні війська застосували озброєння бойових машин піхоти.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено, чотирьох поранено.

Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине. Втрат серед наших захисників немає».


"ОБКОМ"

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25 Сентября 2018 08:06

 

 

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