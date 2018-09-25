США не сомневаются в присутствии российских «ихтамнетов» в ОРДЛО и в том, что «Боинг» был сбит российским «Буком»

«Все довольно очевидно».

Об этом спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в беседе с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым. К. Волкер, в частности, сказал:

«А. Венедиктов: Вы сказали, что там русские войска. Но данных о том, что там русские войска, у меня на самом деле нет. Военные советники – наверное, да. Но вот воинские части? У вас есть такие данные?

(От «Обкома»: В начале этого года г-н Венедиктов уже рассуждал на тему «их там нет». Он настаивал, что на востоке Украине идет «гражданская война», по его мнению, и Майдан – это уже «гражданская война». А Россия лишь «поддерживает» одну из сторон этого «гражданского конфликта», как и США поддерживает другую сторону. Мало того, если «данных о том, что там русские войска», почему-то у Венедиктова нет, то у него есть другие «данные», а именно: «Как известно, например, все танки – это украинские танки. Они были там на базах, и были захвачены сепаратистами. Да, конечно, есть русское оружие, безусловно. А то, что Украина просит американское оружие, значит ли это, что американцы оккупанты?»… Разумеется, от главреда принадлежащей «Газпрому» радиостанции частенько можно услышать всякую чушь, но «данные» про «базы» на Донбассе, на которых якобы находились сотни «украинских танков» - это, безусловно, войдет в анналы российской «либеральной» журналистики.)

Курт Волкер: Да. Чтобы я ни сказал, мне сразу возразит кто-то, кому не нравятся те или иные цифры, но позвольте мне отметить, что мы очень тщательно изучили этот вопрос. У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники… Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия.

<…>

А. Венедиктов: МН17. Идет расследование. Что вы думаете про эту историю? Что вы знаете про эту историю?

Курт Волкер: Здесь все довольно очевидно, и расследование было весьма тщательным, очень детальным. Зенитный комплекс, который сбил самолет, поступил из регулярной российской воинской части. Он был доставлен из России на территорию Украины, использован для запуска с украинской территории ракеты, сбившей гражданский самолет, а затем этот зенитный комплекс был возвращен на российскую территорию в российскую воинскую часть. И вопрос о том, кто именно нажал на пусковую кнопку, если хотите, был ли это русский по национальности, украинец по национальности, украинский гражданин из Донбасса или офицер Вооруженных сил России, откровенно говоря, менее важен, чем тот факт, что это российская единица военной техники, перевезенная в другую суверенную страну под контролем России, использованная там для запуска ракеты, убившей всех этих мирных граждан, а затем вывезенная из Украины. Ответственность несет Россия из-за ее вторжения и оккупации этой части Украины».