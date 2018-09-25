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Президент України розпочав візит до США
Президент Петро Порошенко прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки, де візьме участь у 73-й сесії Генеральної aсамблеї Організації Об’єднаних Націй.
Про це повідомляє його прес-служба:
«Глава держави виступить з промовою у ході загальних дебатів 73-ї ГА ООН, візьме участь у Саміті миротворчості ООН, проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу.
Окремої уваги під час візиту буде приділено поглибленню українсько-американських відносин у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. З цією метою Глава держави проведе зустріч з представниками бізнесових та ділових кіл США.
У рамках програми перебування в Нью-Йорку Президент України також зустрінеться з лідерами української громади США».
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