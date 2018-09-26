Хуг покидает пост замглавы миссии ОБСЕ в Украине

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг уходит со своего поста.

Об этом он заявил в интервью одному из российских СМИ, сообщает РБК-Украина.

По словам Хуга, он уходит по той причине, что ОБСЕ не является карьерной организацией. Кроме того, работать в ее структурах можно не более десяти лет.

«Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост», - отметил он.

Он также отметил, что решение о его преемнике будет приниматься руководством ОБСЕ. Хуг подчеркнул, что срок его полномочий заканчивается 31 октября.

«Я убежден, что СММ сыграла важную роль в сдерживании конфликта. То, что без нас было бы хуже, конечно, сложно доказать. Измерить ведь можно лишь насилие, а не его отсутствие. Но как я уже сказал, полагаю, что миссия проделала и продолжает проделывать неоценимую работу», - добавил Хуг.