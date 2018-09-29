Трамп підписав оборонний бюджет з $250 млн для України

Президент США Дональд Трамп підписав раніше схвалений Конгресом і Сенатом бюджет Пентагону на 2019 рік, в якому Україні на допомогу в сфері безпеки виділяється $250 млн, повідомляє посольство України в США.

«Президент США Дональд Трамп підписав раніше прийнятий Конгресом «Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019», яким виділяється $250 млн. для підтримки України», - сказано в повідомленні українського посольства на сторінці в соцмережі «Фейсбук».

У посольстві нагадали, що обсяг допомоги Україні в сфері безпеки і оборони по лінії Пентагону збільшений на $50 млн у порівнянні з бюджетом 2018 року.

Згідно з документом, $250 млн. виділяються, в тому числі, на «проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь і логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь або військових товарів». Перелік видів допомоги включає також підтримку збройних і сил безпеки України розвідувальної інформації.