З нардепа Колєснікова теж не знято недоторканність

Верховна Рада України відмовилася зняти депутатську недоторканність з народного депутата від парламентської фракції «Опозиційний блок» Дмитра Колєснікова.

Як передає кореспондент РБК-Україна, зняття недоторканності з парламентаря підтримали лише 163 депутатів при 226 необхідних.

«Це великий сором українського парламенту - ці голосування, які сьогодні відбулись (по нардепам Вілкулу та Колєснікову)», - підкреслив голова парламенту Андрій Парубій, коментуючи голосування.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що, перебуваючи на посаді глави агентства Державного майна, народний депутат Дмитро Колєсніков сприяв незаконному відчуженню двох цехів оборонного підприємства.

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