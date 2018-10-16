Пішов з життя Олег Базилевич

Помер легендарний тренер київського «Динамо».

Про це повідомив сайт ФК «Динамо» (Київ):

«З безмежною скорботою зустрів футбольний світ трагічну звістку про смерть видатного українського футболіста та тренера Олега Базилевича.

На вісімдесят першому році життя перестало битися серце надзвичайно порядної, доброї та інтелігентної людини.

Київському «Динамо» Олег Петрович присвятив одні з найкращих років кар'єри гравця та тренера. З 1957-го по 1965-й рік у якості нападника «біло-синіх» він провів 161 матч та забив 53 голи. У якості тренера разом з Валерієм Лобановським очолював легендарне київське «Динамо» середини сімдесятих.

Олег Базилевич у якості гравця виграв у 1961 році перші золоті медалі для київського «Динамо» у чемпіонатах СРСР, а також Кубок СРСР 1964-го року. У якості тренера ставав дворазовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка Кубків 1975 та Суперкубка Європи, бронзовим призером Олімпійських ігор 1976-го року.

Глибоко сумуємо і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного».