Нове управління Держприкордонслужби візьме під охорону морський кордон України вже у цьому році

Регіональне управління морської охорони Державної прикордонної служби, що розпочне повноцінну роботу до кінця 2018 року, візьме під охорону увесь морський кордон України в акваторії Чорного і Азовського морів, заявляє глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

Як повідомляється на сайті прикордонного відомства в середу, під час заходів у Донецько-Луганському регіональному управлінні П. Цигикал зазначив, що в умовах російської агресії, терористичних загроз і міграційної кризи прикордонники вживають додаткових заходів щодо посилення контролю над в'їздом до України, а для прикриття території України від вторгнення з моря нарощується морська компонента.

«До кінця року буде розгорнуто нове Регіональне управління морської охорони, яке візьме під охорону весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя, корабельно-катерний склад поповнюємо новими катерами», - сказав керівник Держприкордонслужби.

Як повідомлялося, в травні поточного року українське прикордонне відомство розпочало комплексну реформу морської охорони, в рамках якої було створено регіональне управління морської охорони.