Теракт в Керченском политехническом колледже совершил его же учащийся

Подозреваемый в совершении теракта в колледже в оккупированной РФ Керчи покончил с собой, им оказался учащийся этого заведения.

Об этом в среду заявил «глава Крыма» Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24», сообщает ТАСС.

«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», - сказал Аксенов.

В среду днем в Керченском политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство. По последним данным, погибли 18 человек, пострадали более 40. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».