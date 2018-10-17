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Теракт в Керченском политехническом колледже совершил его же учащийся
Подозреваемый в совершении теракта в колледже в оккупированной РФ Керчи покончил с собой, им оказался учащийся этого заведения.
Об этом в среду заявил «глава Крыма» Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24», сообщает ТАСС.
«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», - сказал Аксенов.
В среду днем в Керченском политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство. По последним данным, погибли 18 человек, пострадали более 40. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
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