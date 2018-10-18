Віднині в Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом

Верховна Рада ухвалила Кодекс України з процедури банкрутства, який впроваджує в країні інститут банкрутства фізичних осіб.

«За» ухвалення документа в другому читанні та в цілому проголосували 237 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Як зазначив, представляючи законопроект, голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук, інститут банкрутства фізичних осіб існує у всіх цивілізованих країнах.

Згідно з пояснювальною запискою, метою документа є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів і судових рішень, врегулювання відносин з відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у важкій фінансовій ситуації і потребують допомоги з боку держави.

Відзначається, що зміни в частині реформування корпоративного банкрутства мають антикорупційну спрямованість і передбачають ряд прогресивних змін, які повинні забезпечити підвищення рівня виконання контрактів і поліпшення інвестиційної привабливості України.

20 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Кодексу України з процедури банкрутства.