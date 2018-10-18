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Рада ввела кримінальну відповідальність за незаконний в'їзд в Україну

Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроект №7017 «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону».


За документ проголосували 243 депутата ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Проектом вводиться кримінальна відповідальність за перетин держкордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил або інших силових відомств держави-агресора в будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску без відповідних документів або з документами, що містять недостовірні відомості. Таке діяння буде каратися позбавленням волі на строк до трьох років.

Крім того, встановлюється, що за повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб буде наступати відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, а вчинення таких дій з застосуванням зброї - на термін від п'яти до восьми років.


"ОБКОМ"

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18 Октября 2018 12:07

 

 

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