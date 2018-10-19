Заступник держсекретаря США зустрінеться з керівництвом НАБУ

Заступник державного секретаря США з міжнародних питань боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Кірстен Медісон прибула в Україну і має намір обговорити з вищим керівництвом країни питання забезпечення безпеки на кордоні, правопорядку в країні і боротьби з корупцією.

Про це повідомляє посольство США в Україні в своєму Twitter у четвер.

Як раніше повідомив Держдеп США, «в Україні помічниця держсекретаря Медісон зустрінеться з посадовими особами Національного антикорупційного бюро, Державною прикордонною службою та членами громадянського суспільства для просування підтримуваної США судової реформи в Україні», - сказано в повідомленні.

Після відвідин України К. Медісон відправиться в Данію для участі в Міжнародній антикорупційній конференції 22 жовтня.