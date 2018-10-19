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Уряд змінив умови оформлення субсидій

Кабінет міністрів України вніс зміни до умов оформлення субсидій на оплату послуг житлово-комунального господарства.


«За результатами першого етапу верифікації субсидіантів уряд вдосконалив умови оформлення урядової допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг», - повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України в п'ятницю.

Згідно зі змінами, з 1 жовтня 2018 року за розрахунку житлової субсидії не враховуються у сукупному доході сплачені аліменти і спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби.

Також субсидію на загальних підставах тепер можуть отримати ті громадяни, у яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця.

Серед іншого, право на допомогу від уряду мають ті сім'ї, у яких опалювальна, а не загальна площа житла не перевищує 120 кв. м для квартири і 200 кв. м для індивідуального будинку.

Крім того, на площу понад норму, але не більше 30% від норми, мають право громадяни, які отримують пенсію зі втрати годувальника, хто досяг пенсійного віку або отримує пенсію за вислугою років, а також ті, хто отримує державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю.

«У разі, якщо у члена домогосподарства немає доходів, тому що він перебуває у складних життєвих обставинах через хворобу, або в складі домогосподарства є працездатні алко- або наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), онкохворі (за наявності висновку), субсидію має право призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій», - йдеться в повідомленні.

Зміни також стосуються сплати обов'язкового платежу. Зокрема, з 1 жовтня 2018 року, коли вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов'язкового платежу, субсидіант має право сплатити лише вартість фактично спожитої послуги.

Крім того, без обов'язкової сплати ЄСВ субсидію тепер можуть отримати: безробітні в сільській місцевості, райцентрі, селищах міського типу; безробітні в місті за умови перебування на обліку в центрі зайнятості; громадяни, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ.

У міністерстві наголошують, що якщо субсидію на новий 2018-2019 рік вже призначено, то її розмір на опалювальний сезон управління соціального захисту населення в жовтні розрахує автоматично, без повторного звернення з документами.


Інтерфакс-Україна

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19 Октября 2018 18:35

 

 

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