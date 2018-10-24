Розрахунки Реви: взимку тепло і гаряча вода можуть подорожчати на 16%

Тарифи на тепло і гаряче водопостачання зростуть у грудні.

Про це у коментарі журналістам сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нові тарифи на газ вводяться у дію з 1 листопада 2018 року. Процедура потребує перерахунку комунальних платежів на тепло і гарячу воду. Це може бути не раніше 1 грудня. За моїми попередніми розрахунками, підвищення становитиме 16%», - сказав Рева.

Як відомо, на позачерговому засіданні уряду 19 жовтня Кабінет міністрів підтримав підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада - до 8550 грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ).