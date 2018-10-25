Доба ООС: поранено одного українського військовослужбовця

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 25 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 24 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Окремо зазначимо, що ворожі міни 120-го калібру впали на території села Водяне на Маріупольському напрямку.

Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Вільний, Катеринівка, Новолуганське, Камянка, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Павлопіль, Гнутове та Водяне.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Павлополя та Гнутового, а по позиціях в районі Пісків ворог стріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Тричі за минулу добу точилися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, підрозділи Об'єднаних сил адекватно і гідно відповідали.

За даними розвідки, протягом доби, було знищено трьох окупантів.

Поточної доби противник тричі обстріляв наші позиції, в районах Авдіївки, Красногорівки і Гнутового. Важке озброєння не застосовувалось. Один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення».