Доба ООС: поранено одного українського військовослужбовця, знищено трьох окупантів

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 29 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 28 жовтня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою.

Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Донецькому – біля Луганського, на Маріупольському напрямку – в районі населеного пункту Гнутове противник застосовував міномети. В першому випадку це була зброя калібру 120, а в інших – 82 мм.

Упродовж минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.

Увесь вогонь, крім одного випадку, російські окупаційні війська сконцентрували на двох напрямках. Найчастіше ворог відкривав вогонь на Приазов'ї, трохи менше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Для вогневого впливу окупанти, в основному, використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Підрозділи Об'єднаних сил діяли адекватно ситуації.

За даними розвідки, 28 жовтня, 3-х окупантів було знищено, ще 6 - отримали поранення.

Протягом поточної доби противник вогонь по наших позиціях не відкривав».


"ОБКОМ"

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29 Октября 2018 08:35

 

 

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