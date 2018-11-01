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У Києві відновили обмеження швидкості руху до 50 кілометрів на годину

У Києві відновили обмеження швидкості руху до 50 кілометрів на годину

З 1 листопада у Києві на 17 основних магістралях відновили обмеження швидкості руху до 50 кілометрів на годину.


Про це Радіо Свобода повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Для тих, хто вже звик їздити 80 кілометрів на годину по 17 основних магістралях Києва, нагадую, що з 1 листопада, відповідно до рішення КМДА, дозволена швидкість по всіх вулицях міста буде 50 кілометрів на годину», — зазначив Білошицький.

Він пояснив таке рішення наближенням зимового періоду.

Білошицький зазначив, що це обмеження буде знято 1 квітня 2019 року.

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. У цей день закінчився пілотний режим із контролю швидкості. У поліції нагадали, що за перевищення більш як на 20 кілометрів на годину накладається штраф у розмірі 255 гривень, за перевищення більш як на 50 кілометрів на годину – 510 гривень.


"ОБКОМ"

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01 Ноября 2018 09:39

 

 

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