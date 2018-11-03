Дoба ООС: втрат немає

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 03 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 2 листопада, ситуація в районі проведення операції була цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Один раз – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Строгнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Вогневий наліт із застосуванням мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили на Маріупольському напрямку по опорному пункту наших військ поблизу Павлополя.

Також зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін у Станиці Луганській. Окупанти прицільно обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, чим вже вкотре зірвали виконання рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил та засобів на визначені відстані.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Від початку доби ворог, із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, вів прицільний вогонь неподалік Широкиного. Втрат серед наших захисників немає.

За даними розвідки, протягом 2 листопада, одного з окупантів було поранено».


"ОБКОМ"

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03 Ноября 2018 08:51

 

 

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