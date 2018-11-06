Рада створила ТСК для вивчення нападу на Катерину Гандзюк

Верховна Рада України підтримала постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування відомостей про напад на радника мера Херсона, активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

За відповідне рішення проголосували 259 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок при 226 мінімально необхідних.

Ініціаторами проекту постанови (№9262) стали керівники та члени більшості парламентських фракцій.

Згідно з документом, ТСК очолить позафракційний народний депутат Борислав Береза, його заступником буде член фракції «Блоку Петра Порошенка» Сергій Алєксєєв.

Загалом до складу комісії ввійдуть 18 народних депутатів із різних фракцій, а також позафракційні парламентарії, зокрема перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

ТСК перевірятиме відомості про напади на громадських активістів, виконає перевірку перебігу розслідування цих фактів правоохоронними органами.