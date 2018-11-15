Сквер біля посольства РФ у Києві назвали на честь Нємцова

Київська міська рада ухвалила рішення про присвоєння безіменному скверу на розі Повітрофлотського проспекту та вул. Сурикова в Солом’янському районі Києва, що розташований біля будівлі посольства РФ в Україні, імені загиблого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

За таке рішення в четвер проголосували 69 депутатів столичної міськради.

Як повідомлялося, ініціативу присвоїти ім'я вбитого російського політика Б.Нємцова безіменному скверу, поряд з яким розташоване посольство РФ в Україні, Київська міська державна адміністрація підтримала 22 червня.

Б.Нємцов - відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Росією Криму та підписав заяву з вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну та військову підтримку самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами в спину.