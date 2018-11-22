Порошенко: «відкрито зелене світло» для внесення до Конституції курсу на ЄС і НАТО

Президент України Петро Порошенко просить Верховну Раду України невідкладно розглянути зміни до Конституції в частині курсу на ЄС і НАТО.

Про це він написав в Facebook.

Порошенко, зокрема, висловив упевненість, що рух України в ЄС і НАТО є незворотнім.

«Конституційний суд відкрив зелене світло на внесення змін до української Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. Упевнений, рух України в ЄС і НАТО - незворотній. Прошу парламент розглянути це питання невідкладно», - написав він.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд України визнав конституційними зміни до Основного закону щодо закріплення курсу держави на вступ до Євросоюзу і НАТО.