Доба ООС: двох українських військових поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 24 листопада говориться:

«Учора, 23 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Троїцьке, Піски, Верхньоторецьке, Мар'їнка та Березове.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм та зенітної установки ЗУ-23-2 ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу хутора Вільний. Опорні пункти наших військ біля Троїцького противник піддав вогневому впливу протитанкових керованих ракет та 120 мм мінометів. Також у цьому районі фіксувалися постріли з ПТРД.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Від початку цієї доби противник один раз обстріляв оборонні укріплення наших військ поблизу Кримського. Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та мінометів 82-го калібру. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, 23 листопада, двох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено та ще одного – поранено».