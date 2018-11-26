Патріарх Філарет звернувся до російських «братовбивць-нових каїнів»: Бог бачить все і кожного

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А українцям не варто сумніватися, що кремлівський фараон буде переможений.


Наводимо ЗВЕРНЕННЯ Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з приводу нового акту відкритої збройної агресії Російської Федерації проти України:

«Дорогі брати і сестри, співгромадяни!

25 листопада 2018 р. у морі біля окупованого Росією кримського м. Керч стався новий акт відкритої збройної агресії РФ проти України - було атаковано та захоплено українські військові кораблі, поранено та взято в полон наших моряків.

Дотепер Кремль намагався брехнею приховувати свою агресію проти Української держави, використовуючи війська без розпізнавальних знаків, прикриваючись місцевими колаборантами, розповідаючи про «громадянську війну на Донбасі» та «самовизначення народу Криму». 25 листопада 2018 р. Російська Федерація вчинила відкритий акт агресії проти України, який вже не приховує.

Український народ може дати лише одну відповідь на цей напад - мужньо протистояти ворогу, ставши на захист рідного краю, на захист своєї державності та свободи.

Адже понад триста років ми жили в рабстві, бувши підкорені імперією - і на власному досвіді пізнали всю гіркоту неволі. Якраз у ці дні ми вшановуємо 85-ті роковини Голодомору-геноциду 1932-33 рр., головною передумовою до якого була саме втрата українським народом власної державності та поневолення нашого краю кремлівським агресором. Роблячи висновки з минулого ми повинні бути далекоглядними і розуміти: від нашої готовності дати рішучу відсіч завойовнику залежить майбутнє для кожного куточка України, майбутнє наступних поколінь, майбутнє всього українського народу.

Закликаю політиків відкласти суперечки та згуртуватися. Адже якщо ворог зруйнує саму нашу державність - про які посади дбатимете, де будете керувати? Закликаю до єднання все українське суспільство, бо без перемоги не буде ані справжнього миру, ані добробуту, ані щасливого майбутнього для кожного з нас.

Знову звертаю свій голос до братовбивць - нових каїнів, які називаючи наш народ своїм братом, прийшли в наш дім, щоб проливати кров і поневолювали: отямтеся і припиніть чинити зло! Сховайте меч свій і поверніться до свого дому!

Ви не боїтеся ані закону людського, ані наслідків власних злочинів. Думаєте, що брехнею можна все приховати, а правом сильного - виправдати. Тож знайте і пам‘ятайте: Бог все бачить і кожному відплатить належне! «Зрозумійте ж, нерозумні люди! Коли ви прийдете до розуму? Той, Хто створив вухо, чи не почує? І той, Хто створив око, чи не побачить? Той, що врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас? ...Але Господь — захист мій, і Бог мій — твердиня надії моєї. Він поверне на них беззаконня їхні і злочинством їхнім погубить їх, знищить їх Господь Бог наш.» (Псалом 93).

Церква Київського Патріархату закликає Боже благословення на українських воїнів, які обороняють країну від агресора, і на всю нашу державу. Пам‘ятайте: з нами правда, тому - з нами Бог, а де Бог - там перемога!

Закликаю всіх віруючих підносити свої молитви за перемогу і мир для України - це є той посильний внесок у спільну справу, який може зробити кожен з вас.

Розумію, як у цей час хвилюванням і турботою охоплені серця багатьох. Тому на завершення хочу, дорогі брати і сестри, нагадати слова Писання, - і нехай серце ваше не має сумніву, що правда і сила Божа переможуть новітнього Каїна і нового фараона, з рабства якому виводить Господь Україну.

«Фараон наблизився, і сини Ізраїлеві оглянулись, і ось, єгиптяни йдуть за ними: і дуже злякалися і заволали сини Ізраїлеві до Господа, і сказали Мойсеєві: хіба немає гробів у Єгипті, що ти привів нас помирати у пустелі? що це ти зробив з нами, вивівши нас з Єгипту? Чи не це саме говорили ми тобі в Єгипті, сказавши: залиш нас, нехай ми будемо працювати на єгиптян? Тому що краще бути нам у рабстві в єгиптян, ніж померти в пустелі. Але Мойсей сказав народу: не бійтеся, стійте – і побачите спасіння Господнє, яке Він сотворить вам нині, бо єгиптян, яких бачите ви нині, більше не побачите повік; Господь буде поборювати за вас, а ви будьте спокійні» (Книга Вихід 14:10-14). «Бо не відкине Господь народу Свого і не забуде насліддя Свого» (Псалом 93).

Філарет, Патріарх Київський і всієї Руси-України

26 листопада 2018 р.»


"ОБКОМ"

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26 Ноября 2018 12:01

 

 

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