 

28 ноября

10:29

Взимку у Києві буде тепліше: у місті не лише працюватимуть пункти обігріву – ще і холодильники приберуть з вулиць

10:00

Закон про введення воєнного стану чекає на підпис Порошенка

08:52

Доба ООС: знищено ще одного окупанта

27 ноября

23:13

В Криму заарештовано вже 15 українських моряків, у тому числі - трьох поранених

20:48

Поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву

19:01

ДБР зареєструвало перші кримінальні провадження

17:42

Командир буксира «Яни Капу»: «Нічийого кордону ми не порушували»

16:51

Очільник Донецької області заспокоїв населення напередодні воєнного стану: не треба панікувати та пліткувати – і все буде добре

15:57

Окупанти вже запроторили за грати на 2 місяці кількох українських моряків

15:11

З’явилась нова версія указу Порошенка про рішення РНБО щодо введення воєнного стану. Турчинов погодився - хоча ще зранку тримався іншої думки

14:54

Окупанти почали «судити» захоплених ФСБ РФ українських моряків

14:24

«Бронепотяг реформ» Омелян вже перевдягнувся і планує військові навчання серед усіх співробітників інфраструктури (фото)

13:55

Майже півсотні росіян за добу повернули з Києва до Мінська

12:58

Остаточний варіант указу президента про воєнний стан буде надруковано лише завтра і вже у «Голосі України»

12:01

Указ про воєнний стан, що його надруковано в «Урядовому кур'єрі», уряд визнав помилковим

10:40

Захоплених українських моряків привезли у Сімферополь на «суд»

10:06

СБУ підтвердила, що на борту захоплених РФ кораблів ВМС України були її співробітники

08:13

Дoба OОС: поранено двох військовослужбовців

02:03

З'явився текст закону «Про введення воєнного стану в Україні»

01:44

Командувач ВМС України: захоплені українські моряки дають неправдиві свідчення під тиском ФСБ РФ

26 ноября

22:02

Рада прийняла постанову про вибори у березні

21:56

Нардепи повірили Порошенку и проголосували за воєнний стан у 10 областях

19:19

Рада безпеки ООН відмовилася слухати російську маячню про якесь «порушення кордонів РФ»

18:15

Міжнародний арбітраж постановив стягнути з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів

17:47

Порошенко вже змінив дату впровадження воєнного стану і його тривалість. Вибори відбудуться 31 березня

17:29

Нардепи досі не можуть перейти до розгляду закону про воєнний стан

16:59

Указ «Про введення воєнного стану в Україні» передбачає обмеження дії 12 статей Конституції*****

15:02

З’явився указ Порошенка про рішення РНБО «Щодо надзвичайних заходів... та введення воєнного стану в Україні»

14:00

Сьогодні відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів

13:50

«Нацкорпус» та «Нацдружини» вимагають від Порошенка воєнний стан ввести, але вибори не чіпляти

Окупанти почали «судити» захоплених ФСБ РФ українських моряків

У Київському районному суді в Сімферополі почалося засідання, на якому оберуть запобіжний захід затриманим ФСБ українським морякам.


Про це інформує кореспондент Крим.Реалії.

Раніше повідомлялося, що російські силовики посилюють заходи безпеки, до будівлі суду під'їжджають поліцейські машини, також на місце прибули пристави і російський ОМОН.

Як стало відомо «Крим.Реалії», судові засідання проходитимуть у трьох залах. Потрапити на слухання можна тільки за списками, що були сформовані для російських ЗМІ. Російських правозахисників, які спеціально приїхали на засідання, не пустили.

Як повідомляє журналіст Антон Наумлюк, наразі почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу для одного із затриманих українських моряків Юрія Будзила. Суддя – Андрій Долгополов, адвокат – Айдер Азаматов.

«Сьогодні судді Віктор Можелянський, Андрій Долгополов і Михайло Білоусов оберуть запобіжний захід для 12 моряків, для інших суд розгляне завтра. Запобіжний захід для поранених обиратиметься в Керчі, де вони перебувають у медчастині військової частини», – зазначив журналіст.

Вранці у вівторок стало відомо, що захищатимуть українських моряків близько восьми кримських адвокатів.

25 листопада ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Росії вчинили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС України, що переходили з українського порту Одеси в український порт Маріуполь на Азовському морі. Російський прикордонний катер «Дон» вчинив таран рейдового буксира ВМСУ «Яни Капу». Пізніше стало відомо, що ФСБ застосувала зброю проти українських катерів в акваторії Чорного моря. За даними Києва, шестеро українських моряків поранені після обстрілу ФСБ. ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів і заявила про трьох поранених українських моряків.

Російський глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) заявив у понеділок, що російські силовики затримали 24 членів екіпажу кораблів ВМС України після захоплення 25 листопада трьох українських кораблів у Керченській протоці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на інформацію російського омбудсмена Тетяни Москалькової повідомила, що троє захоплених у районі Керченської протоки українських моряків перебувають у керченській лікарні.

Дії Росії в Керченській протоці критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості та деескалації напруження.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

27 Ноября 2018 14:54

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (10)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (81)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (32)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (254)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 