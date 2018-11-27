Окупанти почали «судити» захоплених ФСБ РФ українських моряків

У Київському районному суді в Сімферополі почалося засідання, на якому оберуть запобіжний захід затриманим ФСБ українським морякам.

Про це інформує кореспондент Крим.Реалії.

Раніше повідомлялося, що російські силовики посилюють заходи безпеки, до будівлі суду під'їжджають поліцейські машини, також на місце прибули пристави і російський ОМОН.

Як стало відомо «Крим.Реалії», судові засідання проходитимуть у трьох залах. Потрапити на слухання можна тільки за списками, що були сформовані для російських ЗМІ. Російських правозахисників, які спеціально приїхали на засідання, не пустили.

Як повідомляє журналіст Антон Наумлюк, наразі почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу для одного із затриманих українських моряків Юрія Будзила. Суддя – Андрій Долгополов, адвокат – Айдер Азаматов.

«Сьогодні судді Віктор Можелянський, Андрій Долгополов і Михайло Білоусов оберуть запобіжний захід для 12 моряків, для інших суд розгляне завтра. Запобіжний захід для поранених обиратиметься в Керчі, де вони перебувають у медчастині військової частини», – зазначив журналіст.

Вранці у вівторок стало відомо, що захищатимуть українських моряків близько восьми кримських адвокатів.

25 листопада ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Росії вчинили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС України, що переходили з українського порту Одеси в український порт Маріуполь на Азовському морі. Російський прикордонний катер «Дон» вчинив таран рейдового буксира ВМСУ «Яни Капу». Пізніше стало відомо, що ФСБ застосувала зброю проти українських катерів в акваторії Чорного моря. За даними Києва, шестеро українських моряків поранені після обстрілу ФСБ. ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів і заявила про трьох поранених українських моряків.

Російський глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) заявив у понеділок, що російські силовики затримали 24 членів екіпажу кораблів ВМС України після захоплення 25 листопада трьох українських кораблів у Керченській протоці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на інформацію російського омбудсмена Тетяни Москалькової повідомила, що троє захоплених у районі Керченської протоки українських моряків перебувають у керченській лікарні.

Дії Росії в Керченській протоці критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості та деескалації напруження.