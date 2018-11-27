Командир буксира «Яни Капу»: «Нічийого кордону ми не порушували»

Українські моряки, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки, не визнають своєї «провини» перед окупантами та стверджують, що не порушували нічийого кордону.

Про це заявив командир буксира «Яни Капу» Олег Мельничук своєму адвокату Едему Семедляєву, повідомляє Українська правда.

Кореспондент «Радіо Свобода» Антон Наумлюк написав у Facebook, що Семедляєв відвідав свого підзахисного Мельничука в Білогірському ІТТ.

«Розповів, що коли затримували піддався фізичній дії, але сильно не били. Його допитали, він розповів, як було: «Стояли, чекали лоцмана, потім на нас напали. Нічийого кордону ми не порушували, винним себе не вважаю», - сказав Мельничук адвокату.

Також Мельничук розповів, що розуміє, що «це політична справа, і моряки стали заручниками ситуації».

Наразі «суд» на два місяці заарештував кількох українських моряків: Володимира Варемеза, Андрія Оприска, Віктора Беспальченко, Сергія Цибізова, Юрія Будзило.

Цибізов на суді також «провину» не визнав, а заявив, що виконував накази вищого начальства. Моряк сказав адвокату, що його не катували, проте «тиснули психологічно для дачі необхідних показань».