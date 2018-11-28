У Кремлі нарешті зізналися: Порошенко намагався зателефонувати Путіну

Але для цього пихатого цабе обстріл українських кораблів ще не привід підняти слухавку.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, що президент України Петро Порошенко направляв запит на телефонну розмову з главою російської держави Володимиром Путіним у зв'язку з інцидентом у Керченській протоці, однак з урахуванням цілої низки чинників така бесіда не відбулася.

«Можу сказати, що запит був, але розмова не відбулася. Запит був, а розмови не було», - сказав Ю. Ушаков журналістам у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, «під час підготовки таких контактів оцінюється ціла низка чинників, зокрема сумісність графіків, також аналіз цілей, які та чи інша сторона ставить перед такою розмовою».

«Ось з урахуванням цього запит був, а розмови не було», - додав Ушаков.

В інтерв'ю українським телеканалам 27 листопада ввечері П. Порошенко повідомив, що після захоплення суден Військово-Морських сил ЗСУ поблизу Керченської протоки намагався провести телефонну розмову з В.Путіним, однак Київ не отримав від Москви відповіді на цей запит. «Я вночі направив запит на розмову з президентом Росії Путіним - ми не отримали відповіді», - сказав П.Порошенко в інтерв'ю.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Песков заявив, що «будь-яких телефонних контактів не було», без уточнення щодо спроб президента України зв’язатися з Путіним.