Не встигла Україна попросити закрити Босфор, як у Кремлі заявили, що Керченська протока завжди відкрита для українських суден

А про те, що робити, якщо кораблі НАТО підуть до України через Керченську протоку, у Кремлі навіть думати не наважуються.

Прес-секретареві Путіна, як завжди, нібито нічого «не відомо», але він вже встиг запевнити, що Керченська протока, «як і раніше», відкрита для судноплавства, в тому числі і для українських кораблів. Про це заявив 29 листопада прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда з посиланням на російський «Інтерфакс».

Зокрема відповідаючи на запитання журналістів, чи існують обмеження для проходу через Керченську протоку для українських суден, Пєсков відповів:

«Мені невідомо про те, що якісь обмеження зараз існують».

«Навпаки, нам відомо, що Керченська протока працює в звичайному режимі. Ви знаєте, що іноді через погодні умови порт Керчі, який грає роль адміністрації, може приймати рішення про регулювання навігації», – заявив Пєсков.

Він також знову підкреслив, що Москва «вдячна тим, хто готовий сприяти розрядці напруженості між нею і Києвом, але не бачить необхідності в посередниках».

На запитання журналістів, яка позиція Росії на звернення президента України Петра Порошенка до НАТО відправити кораблі альянсу в Азовське море, щоб протистояти російській агресії, Пєсков відповів: «Негативна».

Відповідаючи на запитання журналіста, як діятиме Росія, якщо НАТО все ж вирішить відправити свої кораблі в Азовське море, прес-секретар Путіна сказав: «Тут якісь такі евентуальні міркування навряд чи доречні».

Станом на 28 листопада українські порти Азовського моря Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу і виходу суден: загалом заблокованими стоять 35 суден.