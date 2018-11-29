«Нафтогаз» оприлюднив 272 сторінки рішення Стокгольмського арбітражу – і ще щось залишилось утаємничим (фото)

НАК «Нафтогаз України» опублікувала рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти російського газового монополіста ВАТ «Газпром».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Переклад на українську мову документу на 272 сторінках опублікований з деякими купюрами.

Як зазначили у «Нафтогазі», деякі частини рішень Стокгольмського арбітражу залишаються закритими через вимоги конфіденційності контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом» від 2009 року.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом «Нафтогазу» проти «Газпрому», згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. НАК повідомляв, що за кожен день несплати боргу нараховується пеня у розмірі понад 0,5 млн доларів. Зокрема, «Нафтогаз» наприкінці листопада зарахував у погашення боргів «Газпрому» 3,8 млн доларів переплати за транзит.

У листопаді стало відомо, що Стокгольмський арбітраж об’єднав позови «Нафтогазу» і «Газпрому» в рамках нового арбітражного процесу. Зокрема, «Нафтогаз» вимагає переглянути транзитний тариф на 2018 та 2019 роки. Загальна сума вимог «Нафтогазу» складає 12 млрд доларів (включно з відсотками).