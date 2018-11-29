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Лічильник цокає : борг «Газпрому» перед «Нафтогазом» вже досягнув $2,7 мільярда

Російська компанія «Газпром» за рішенням Стокгольмського арбітражу вже винна Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» майже 2,7 млрд доларів, тоді як відповідно до лютневого рішення суду російська компанія мала виплатити українській стороні $2,56 млрд.


Про це повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко в оприлюдненому прес-службою «Нафтогазу» на Facebook відео, пише УНІАН.

За його словами, примусове стягнення проводиться в трьох європейських країнах, а також тривають судові процеси щодо реалізації активів «Газпрому».

«Газпром має заплатити нам майже 2,7 млрд дол. Принаймні в трьох юрисдикціях - Швейцарія, Велика Британія і Нідерланди - проводимо примусове стягнення. Відповідно, у нас тривають судові процеси щодо арешту активів «Газпрому» і реалізації цих активів для того, щоб ми отримали гроші, які нам винен «Газпром», - сказав Вітренко.

Як відомо, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу. 22 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за 1 тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол.

Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який було укладено у 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» мав транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік.

Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого 2018 року «Нафтогаз» отримав рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол.

За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» залишився винен українській компанії 2,56 млрд дол. При цьому «Газпрому» щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., поки він не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату цих коштів Україні.


"ОБКОМ"

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29 Ноября 2018 18:29

 

 

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