Окупанти підтвердили: полонених українських моряків вже перевезли до «скрепоносної»

Всіх 24 українців, 22 службовців Військово-морських сил України та 2 працівників СБУ, яких взяли в полон ФСБ РФ в Керченській протоці, перевезли в Москву.

Про це заявила так звана уповноважена з прав людини в Криму Людмила Лубіна, пише Українська правда з посиланням на російський ТАСС.

«Всіх моряків українських перевели в Москву. Жодного моряка в СІЗО Сімферополя не залишилося», - сказала Лубіна.

За її словами, скарг від українських моряків їй не надходило.

Лубіна розповіла, що в РФ створили «велику групу з московських та кримських слідчих», які будуть вести справи затриманих українців.

«Справа ведеться на найвищому рівні», - сказала вона.

За її словами, поки неясно, де будуть проводитися судові засідання у справах українських військовослужбовців: у Москві або в Криму.

Інформацію також підтвердила український омбудсмен Людмила Денісова.

Водночас керівник апарату СБУ Ігор Гуськов під час брифінгу у п’ятницю повідомив, що співробітників Служби безпеки, які перебували на захоплених суднах, теж мають перевезти до Москви.

«Два співробітника СБУ, які перебувають у полоні, готуються до перевезення до міста Москва для проведення з ними слідчих дій в рамках сфальсифікованого російською стороною кримінального провадження», – зазначив Гуськов.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу», разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

27-28 листопада окупанти взяли усіх моряків під варту на 2 місяці.