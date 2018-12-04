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В Керченській протоці знаходиться близько 170 суден, які очікують на прохід

Росія пропускає в першу чергу судна, які йдуть в порти РФ.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голову Держприкордонслужби Петра Цигикала в інтерв’ю телеканалу UATV.

Він зазначив, що судна очікують на прохід як в один так і в інший бік.

«Йде тиха економічна блокада. Практично режим вони не змінили, тільки ускладнили. Відповідно така кількість суден в маленькій протоці впливає і на безпеку судноплавства», - наголосив Цигикал.

За його словами, Росія пропускає в першу чергу пропускає власні та іноземні судна, які йдуть в їхні порти, а вже потім - кораблі, які прямують в українські порти. У такий спосіб росіяни навмисно змушують українські та іноземні торгові судна тривалий проміжок часу очікувати на прохід.

Голова ДПСУ також повідомив, що за добу росіяни пропустили лише 7 суден в обох напрямках з та до портів України. За даними українських прикордонників, ще декілька днів тому кількість суден в Керченській протоці становила більше 400.

За даними онлайн-карти Мarinetraffic, пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал відновлено зранку 3 грудня.


"ОБКОМ"

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04 Декабря 2018 10:15

 

 

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