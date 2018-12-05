Янукович не виступив з останнім словом: «це принижує його гідність»

В Оболонському райсуді Києва знову не вийшов на відеозвязок з останнім словом екс-президент Віктор Янукович, де розглядається справа про його державну зраду.

Про це повідомив на початку засідання у вівторок головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Адвокати заявили, що він не може вийти на відеозв'язок, оскільки перебуває у медичному закладі і є відповідна довідка про його хворобу від лікаря, який його оглядав.

За словами захисників, Янукович не може також вийти на відеозв'язок із лікарні, бо немає для цього технічної можливості, забороняють лікарі і «це принижує його гідність».