Завтра нардепи будуть виправляти те, що вони накаламутили вночі два тижні тому

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Ані зміни до Податкового кодексу, ані, відповідно, закон про бюджет, що їх приймали депутати божевільної ночі з 22 на 23 листопада, досі не готові до підписання.


Голосування парламенту за поправки до бюджетоутворюючого закону про внесення змін до Податкового кодексу відбудеться у четвер, 6 грудня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Парламентар зазначила, що під час підготовки до підписання закону були виявлені певні неузгодженості у документі.

«Голосування відбудеться у четвер. Відповідно до 31 ст. закону «Про регламент» Верховної Ради є ті неузгодженості, які виявились під час підготовки до підписання прийнятого у другому читанні та в цілому закону», - повідомила Южаніна.

За її словами, Верховна Рада терміново розгляне поправки до закону, після чого він буде направлений на підпис голови ВР та президенту.

«Тому вони будуть терміново розглянуті завтра, щоб закон був підписаний головою ВР і пішов на підпис президенту. Комітет вже розглянув ці зміни. Це є технічні поправки», - додала парламентар.

ВР 23 листопада о шостій ранку прийняла в другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік, а до цього вночі схвалила зміни до Податкового кодексу.


"ОБКОМ"

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05 Декабря 2018 11:33

 

 

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