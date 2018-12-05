У Почаївській лаврі пройшла ревізія: усе на місці

Комісія Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника в середу провела ревізію в Свято-Успенській Почаївській лаврі (Тернопільська обл.), всі святині виявилися на місці, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви Московського патріархату.

«5 грудня Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник перевірив наявність «експонатів», згідно з реєстром 60-х років, на території Свято-Успенської Почаївської Лаври. (...) В результаті перевірки всі святині виявилися на місці», - йдеться в повідомленні відділу УПЦ (МП).

У Лаврі повідомили, що перевірку наявності зареєстрованих «експонатів» здійснила комісія заповідника, згідно з описом радянського періоду. Ревізію здійснювали в Успенському і Троїцькому соборах, монастирських келіях, архієрейських будинках, дзвіницях і надбрамному корпусі, вказали в інформаційно-просвітницькому відділі.

Як повідомлялося, 23 листопада комісія Міністерства юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври.

Представники УПЦ (МП) заявили, що Почаївська лавра продовжить користуватися комплексом споруд, незважаючи на рішення Мін'юсту.

28 листопада Кабінет міністрів України скасував рішення про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Свято-Успенської Почаївської лаври. Йдеться про Успенський і Троїцький собори, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіницю і надбрамний корпус.