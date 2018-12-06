Рада припинила «дружбу» з РФ

Верховна Рада України припинила дію Договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року.

Законопроект №0206 підтримали 277 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці наголошується, що припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ звільняє нашу державу від будь-якого зобов'язання по його виконанню і не впливає на права, зобов'язання або правове становище України, що виникли в результаті виконання названого Договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

«Припинити з 1 квітня 2019 року дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, вчиненого 31 травня 1997 року в Києві і ратифікованого Верховною радою України від 14 січня 1998 року», - йдеться у тексті закону.

Також у пояснювальній відзначається, що прийняття документа не вчинить негативний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави; розвиток регіонів; ринок праці; громадське здоров'я; екологію і навколишнє середовище; інші сфери суспільних відносин.

«Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, з огляду на його триваюче істотне порушення з боку РФ, і відповідно до статті 40 цього Договору дозволить належним чином і ефективно захистити національні інтереси України в міжнародних відносинах», - зазначено в записці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 3 грудня вніс у парламент законопроект №0206 про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Для непродовження його дії до 30 вересня Україна повинна була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила РФ про розірвання договору про дружбу.