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Під виглядом бідного українця російський «Перший канал» показав успішного білоруса

Зараз мешканець Мінську каже, що йому «соромно».


Російський блогер Ілля Варламов виявив черговий фейк російської пропаганди щодо України, який має відношення до Білорусі.

Про це пише білоруське видання Наша Ніва.

До п'ятої річниці Євромайдану на російському «Першому каналі» вийшов сюжет про життя України. У ролику нібито мешканець Кривого Рогу на ім’я Кирило Чубенко розповідає про «жахи, які йому доводиться терпіти після Майдану».

Зокрема скаржиться на дорогу електроенергію, відсутність тепла (грітися, мовляв, доводиться за допомогою кота, який присутній у кадрі – ред.) та відсутність перспектив.

«Нічого мені особисто не дав Євромайдан. Ось, подивіться, де ми опинилися. Треба було дивитися в майбутнє, а ми в майбутньому залишилися без тепла, з дорогої енергією, і незрозуміло, коли все це закінчиться. Як пережити зиму, як дітей відправляти в школу?!» – обурювався «Кирило Чубенко».

Однак з'ясувалося, що «Чубенка» зіграв житель Мінська Віталій Юрченко. Знайомі Юрченка підтвердили Варламову, що це дійсно білорус, а ніякий не житель Кривого Рогу.

«Наша Ніва» каже, що після цього Юрченко сам зв'язався з редакцією, щоб розповісти свою версію і вибачитися.

Юрченко каже, що працював аналітиком у білоруській компанії, яка є посередником між телеканалами та операторами по всьому світу.

«Прийшло замовлення від російського Першого каналу: зняти сім'ю або людину в Кривому Розі в Україні, яка страждає від відсутності газу й дорогого опалення. Таку людину знайшли, зняли матеріал, надіслали нам», – розповідає мінчанин.

Юрченко каже, що потім, нібито, з'ясувалося, що в матеріалі з Кривого Рогу був «поганий звук».

«Його не можна було відправляти замовнику. Прийняли абсолютно невірне рішення перезняти сюжет з таким же текстом, який зробили в Кривому Розі», – розповідає також він.

Юрченко каже, що керівництво запропонувало йому знятися в якості героя, оскільки він недавно працює в компанії .

«Я сумнівався, але поїхав зніматися. Побоявся відмовитися», – пояснює він.

Мінчанин каже, що після зйомок просив не відсилати матеріал до Москви, але було вже пізно.

«Я не мав ніякого морального права в цьому брати участь. Це суперечить усім моїм поглядам. Мені дуже соромно», – заявляє Юрченко.


Українська правда

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07 Декабря 2018 13:48

 

 

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