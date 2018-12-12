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Сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Борис Колесников вновь обрел привычный для себя стиль и «опустил» своего многолетнего соратника ниже плинтуса.


В «Фейсбуке» Колесников, побывавший вчера в МВД в качестве свидетеля по доносу другого сопредседателя «Оппоблока» Юрия Бойко, разошелся не на шутку:

«В конце ноября меня пригласили на Радио НВ. Среди прочего, мы обсуждали съезд партии и то, что его нужно провести до 15 декабря. Это – требование областных политсоветов. Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко. Его обвинения заключаются в том, что я выступил по радио, а сопредседатель исполкома (Александр Касанюк) подделал документы. Как он может подделать документы, если он отправляет их от своего имени?

С юридической точки зрения, это дело – полный ноль. Все следствие смеется над ним. Никакого отношения к Министерству внутренних дел и к следственному управлению это не имеет.

Мой правовой статус в этом деле – свидетель. Я добавлю: свидетель позора недовыдвинутого кандидата Юрия Бойко. Один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это – нонсенс! Такого прецедента в истории Украины еще не было…

У представителей нынешней власти все «неприличные» места в поцелуях от Бойко и Левочкина…

Съезд в любом случае будет проведен. Расколоть Оппозиционный Блок у Бойко не получится. Свою никчемность в политике они поймут уже на ближайших выборах», - уверен Б. Колесников.

Свой пост Колесников украсил фрагментом из фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором персонаж Горбатый произносить известную фразу в адрес засланного в его банду милиционера: «Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок! Дурилка картонная, обмануть хотел».

Но этого Колесникову показалось мало, и он проявил «чудеса монтажа» - втиснул в видео вот такую карикатуру на своего многолетнего соратника Бойко:

Расчет безошибочный: теперь приличным пацанам из «Оппоблока» даже руку подать Бойко будет не «по понятиям» и вообще «западло».


"ОБКОМ"

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12 Декабря 2018 11:58

 

 

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