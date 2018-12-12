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ДБР провело перше затримання

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали директора державного підприємства Міноборони за отримання неправомірної вигоди.


Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

«12 грудня слідчими Київського територіального управління Державного бюро розслідувань викрито директора одного з державних підприємств Міністерства оборони України після отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 тисячі доларів», - йдеться у повідомленні.

«Затриманий вимагав передати йому 2 тисячі доларів за вплив на прийняття рішення щодо непризову на військову службу. У випадку відмови він зазначив, що створить усі умови для притягнення особи до відповідальності за неявку до військового комісаріату, а також невідкладного призову його на військову службу», - додали у відомстві.

Цей факт задокументовано процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону України та оперативного супроводження співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Директора було затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, предмет злочину вилучено.

Проводяться слідчі дії. Готується повідомлення про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.


"ОБКОМ"

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12 Декабря 2018 17:20

 

 

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