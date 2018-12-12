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Резолюція Європарламенту: «Північний потік-2» слід анулювати

Європейський парламент засудив будівництво російського газопроводу «Північний потік-2», назвавши його політичним та небезпечним.


Про це йдеться в ухваленій 12 грудня резолюції «Про перебіг імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», повідомляє Радіо Свобода.

Підкреслюючи вирішальну роль України в європейській мережі енергопостачання, Європарламент засуджує будівництво газопроводу «Північний потік-2» як «політичний проект, який являє собою загрозу європейській безпеці та зусиллям із диверсифікації енергопостачань», йдеться у документі.

«Європарламент закликає до анулювання цього проекту», – заявляють євродепутати.

Палата представників Конгресу США 11 грудня ухвалила резолюцію щодо «Північного потоку-2». У документі Палата представників «підтримує накладення санкцій» щодо цього газогону та закликає президента США «підтримати енергетичну безпеку Європи за допомогою політики диверсифікації з метою послаблення залежності від Росії».

Україна називає проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликає заблокувати його будівництво. Київ підтримують у цьому і деякі європейські країни, а також США. На їхню думку, газогін має на меті збільшити залежність Європи від російського газу і водночас позбавити російського газового транзиту Україну і деякі східноєвропейські держави, тим самим зробивши їх вразливими перед російським газовим шантажем.

Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримує «Північний потік-2» і говорить про нього як про «суто економічний проект». Але при цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель останнім часом заявляє, що робота нового газопроводу буде можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.


"ОБКОМ"

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12 Декабря 2018 22:21

 

 

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