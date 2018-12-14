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Першим під статтю КК за незаконний перетин кордону України потрапив порушник з Молдови

Перше кримінальне провадження за незаконний перетин кордону відкрито в Україні стосовно громадянина Молдови, затриманого 11 грудня, повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.


«Маємо перше кримінальне провадження щодо незаконного перетинання кордону! Це перше, але не останнє кримінальне провадження за незаконне перетинання кордону. Упевнений, що після напрацювання слідчої та судової практики кількість таких кримінальних проваджень значно збільшиться», - написав П.Цигикал на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

За його словами, затриманий 11 грудня прикордонниками Білгород-Дністровського загону Південного регіонального управління 32-річний громадянин Молдови намагався потрапити в Україну в обхід пункту пропуску, оскільки раніше українські прикордонники заборонили йому в'їзд в Україну терміном на 10 років.

Слідчий відділ Управління СБУ в Одеській області розпочав досудове розслідування в кримінальному провадженні за ст.332-2 Кримінального кодексу України (незаконне перетинання державного кордону України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років. Порушника передали співробітникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.


Інтерфакс-Україна

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14 Декабря 2018 15:37

 

 

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