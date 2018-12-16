«Єдиним фронтом проти агресії Кремля»: США вітають рішення ЄС щодо підтримки України

Офіційний Вашингтон виступив із заявою на підтримку кроків Європейського Союзу, спрямованих на притягнення до відповідальності Кремля через агресію Росії проти України в Азовському морі та Керченській протоці.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій у суботу заступником речника Держдепартаменту США Робертом Палладіно, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сполучені Штати вітають останні кроки Євросоюзу та держав-членів ЄС щодо притягнення до відповідальності Росії за її агресію проти України», - наголошується в заяві.

Крім того, США висловили позитивну оцінку одностайному рішенню Європейської Ради щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

«Ми підтримуємо позицію ЄС, що атака Росії 25 листопада на українські судна в Чорному морі є порушенням міжнародного права та вітаємо зусилля Євросоюзу щодо надання підтримки регіонам України, які зазнали негативного впливу від російської агресії в Азовському морі», - наголошується в документі.

Крім того, в Вашингтоні нагадали про спроби Росії підірвати енергетичну безпеку ЄС.

«Резолюція Європейського парламенту від 12 грудня підтверджує важливість ролі України в європейській енергетичній мережі та засуджує будівництво підтримуваного Кремлем газопроводу «Північний потік–2» в якості політичного проекту. Ми закликаємо Німеччину звернути увагу на стурбованість багатьох сусідніх країн, чиїй безпеці буде нанесена шкода цим трубопроводом», - підкреслюється в поширеній заяві.

У Держдепартаменті США також наголосили, що продовжать притягувати до відповідальності Росію за її дії.

«Ми будемо надалі працювати з європейськими партнерами та союзниками, щоб виступити єдиним фронтом проти агресії Кремля», - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.