МЗС РФ сплюндрував мрію прихильників «визнання» ОРДЛО в особливо збоченій формі

Проте власних мрій щодо України міністр Лавров ще не позбувся.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані «ДНР» і «ЛНР». Про це він заявив на прес-конференції, повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС.

Також глава МЗС РФ заявив, що український режим має всі риси «неонацистського».

«Ми не воюємо з українським режимом. З українським режимом, який має всі риси нацистського і неонацистського, воюють громадяни України, які живуть на Донбасі», - сказав міністр.

Водночас він зауважив, що внутрішні проблеми України «набагато ширші і набагато глибші, ніж просто ЛНР і ДНР».

«Я вважаю, що мінські домовленості альтернативи не мають. Воювати з Україною ми не будемо, я вам обіцяю», - також сказав Лавров.