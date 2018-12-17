У Харкові «зняли з трапу» одного з замовників вбивства «Сармата»

В аеропорту «Харків» правоохоронці затримали жителя м. Дніпра, якого обґрунтовано підозрюють у співучасті в убивстві бердянського активіста, учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний «Сармат»), повідомив перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

«Учора під час спроби перетнути кордон у міжнародному аеропорту «Харків» співробітники кримінальної поліції затримали жителя Дніпра, якого обґрунтовано підозрюють і який є одним із замовників убивства громадського діяча, учасника АТО Віталія Олешка, котрого вбили 31.07.2018 року в Бердянську», - написав В.Аброськін на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

При цьому жодних подробиць про затриманого він не повідомив.

Водночас, як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, підозрюваного виявили прикордонники під час спроби сісти на борт рейсу Харків - Стамбул.

«Під час перевірки документів громадянина України 1984 року народження правоохоронці з'ясували, що ця особа перебуває в розшуку за ст.115 КК України (умисне вбивство). Чоловік намагався вилетіти рейсом Харків – Стамбул», - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

В.Олешка (позивний «Сармат») застрелили з обрізу мисливської рушниці 31 липня в центрі Бердянська. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві В.Олешка - чотирьох у Василівці Запорізької області, ще одного - в Бердянську.

У серпні всім п'ятьом затриманим було оголошено підозру про скоєння за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства. Як написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, підозру оголошено за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Нардеп фракції «Народний фронт» Антон Геращенко повідомив, що вбивця В.Олешка був колишнім снайпером із загону міліції особливого призначення «Торнадо» й також брав участь в АТО. Ще четверо затриманих є його спільниками з Дніпра та області.

20 серпня В.Аброськін повідомив, що поліція затримала ще кількох людей, причетних до вбивства В.Олешка, а п'ятеро раніше затриманих, зокрема й організатор злочину, перебувають під вартою.

15 вересня поліція повідомила про затримання підозрюваного в організації умисного вбивства В.Олешка.

27 вересня підозрюваний у скоєнні вбивства В.Олешка зізнався, що скоїв злочин на замовлення власника ресторану «Мохіто» (Бердянськ, Запорізька обл.).