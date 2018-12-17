 

17 декабря

17:02

Турчинов прокоментував маячню російського міністра Лаврова «зрозумілою росіянам мовою», вибачився…

15:31

Кремль і РПЦ (вУ) на Об’єднавчий собор українського православ’я відреагували звичною «новомовою»: об’єднання церков – це «розкол»

15:02

«Шахтар» і «Динамо» дізналися своїх наступних суперників у Лізі Європи

14:21

Кандидата у президенти Гриценка вирішили підтримати Томенко і Катеринчук

13:43

Парафіяни Свято-Преображенського собору Вінниці перейшли до УПЦ

13:09

У Харкові «зняли з трапу» одного з замовників вбивства «Сармата»

11:50

«Товариш Онуфрій»: очільник РПЦвУ втратив свій звичний титул

11:21

МЗС РФ сплюндрував мрію прихильників «визнання» ОРДЛО в особливо збоченій формі

08:57

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 8 окупантів

16 декабря

19:00

Порошенко стверджує, що особисто попередив Новинського, який збирався влаштувати провокації біля Києво-Печерської Лаври

17:27

Михайлівський Золотоверхий визначено кафедральним собором Православної церкви України

17:16

Порошенко вважає Медведчука представником Путіна: «Ми всі все розуміємо»

13:04

Прикордонники намагаються подолати «тютюнову залежність» ЄС від української контрабанди (фото)

10:52

«Єдиним фронтом проти агресії Кремля»: США вітають рішення ЄС щодо підтримки України

08:36

Доба ООС: загинув один український військовий, ще одного поранено

15 декабря

23:59

«Разом до єдності»: Українська греко-католицька церква готова до співпраці з новою Православною церквою України

23:22

Вселенський патріарх запросив митрополита Епіфанія до Фанару - співслужити літургію і отримати Томос

20:45

Завтра відбудеться прес-конференція Порошенка

20:32

Тимошенко за створення єдиної Української православної церкви подякувала виключно Філаретові

18:42

Ахметівська частина «Опоблоку» на своєму з’їзді оголосила: «розколу немає», а Вілкул-молодший піде у президенти

17:38

Предстоятеля Української православної церкви обрано

16:06

На Житомирщині розбився Су-27: льотчик загинув

14:33

У Софії Київській триває Об’єднавчий собор (фото)

09:55

Віряни в очікуванні Об’єднавчого собору збираються на Софійській площі столиці

09:35

Закон про держбюджет-2019 надруковано у «Голосі України»

09:11

Вибух будинку у Фастові: знайдено двох загиблих

08:51

Доба ООС: поранено одного українського військового

14 декабря

20:54

Версія вибуху газу в житловому будинку у Фастові не підтверджується

20:35

Печерський суд зауважив з приводу скасування арешту коштів низки фірм: гроші не пахнуть Януковичем

19:24

Лукашенко образився, що його відверта маячня нікого в Україні не вразила

Парафіяни Свято-Преображенського собору Вінниці перейшли до УПЦ

У Вінниці громада і парафіяни Свято-Преображенського собору УПЦ МП підтримали митрополита Вінницького і Барського Симеона і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.


Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник прес-служби Вінницької єпархії протодиякон Владислав Демченко.

«Вчора владика Симеон оголосив вірянам про своє рішення про перехід до Православної церкви України. Після божественної літургії він звернувся до громади і запитав, чи підтримує вона його рішення? І церковна громада собору та парафіяни його підтримали», - повідомив Демченко.

Що ж стосується владики Симеона, то він залишається митрополитом Вінницьким і Браським, але вже під юрисдикцією Православної церкви України.

Стосовно ж його посади в УПЦ МП, то, як сказав Демченко, сьогодні на позачерговому синоді «очевидно, що там владику знімуть з посади керуючого Вінницької єпархії. Але тепер він в іншій церковній структурі».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

17 Декабря 2018 13:43

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (15)

Генеральна прокуратура (7)

Національне антикорупційне бюро (98)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (4)

Служба безпеки України (50)

Головна військова прокуратура (7)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (345)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 