Парафіяни Свято-Преображенського собору Вінниці перейшли до УПЦ

У Вінниці громада і парафіяни Свято-Преображенського собору УПЦ МП підтримали митрополита Вінницького і Барського Симеона і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник прес-служби Вінницької єпархії протодиякон Владислав Демченко.

«Вчора владика Симеон оголосив вірянам про своє рішення про перехід до Православної церкви України. Після божественної літургії він звернувся до громади і запитав, чи підтримує вона його рішення? І церковна громада собору та парафіяни його підтримали», - повідомив Демченко.

Що ж стосується владики Симеона, то він залишається митрополитом Вінницьким і Браським, але вже під юрисдикцією Православної церкви України.

Стосовно ж його посади в УПЦ МП, то, як сказав Демченко, сьогодні на позачерговому синоді «очевидно, що там владику знімуть з посади керуючого Вінницької єпархії. Але тепер він в іншій церковній структурі».