Кремль і РПЦ (вУ) на Об’єднавчий собор українського православ’я відреагували звичною «новомовою»: об’єднання церков – це «розкол»

Все як завжди – за Орвеллом.

У Кремлі у зв'язку зі створенням єдиної помісної Православної церкви України заявили про «розкольницьку діяльність, перемішану з політикою». Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Пєсков поскаржився, що «розкольники церковних канонів не дотримуються».

Сьогодні також відбулося позачергове засідання синоду Російської православної церкви в Україні (екс-УПЦ МП), де українські представники Московського патріархату заявили, що «не визнають створення автокефальної церкви в Україні, і рішення об'єднавчого собору для них немає ніякого значення». Про це повідомив керуючий справами митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, інформує Українська правда.

Там і надалі стверджують, що у єдину автокефальну церкву були об'єднані «неканонічні структури», «розкольницькі течії», і тому для церкви Московського патріархату «рішення цього зібрання немає ніякого значення».